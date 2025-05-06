Врач развенчала популярный миф об астме

Врач Уланкина: удушье у астматиков возникает реже, чем показывают в фильмах

Самое популярное заблуждение об астме связано с приступами удушья, однако, на самом деле, они возникают гораздо реже, чем показывают в кино. Об этом в беседе с РИАМО рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина. В ряде случаев, по ее словам, единственным проявлением заболевания является сухой кашель.

«Герои фильмов, страдающие от этого заболевания, то и дело лихорадочно ищут спасительный баллончик ингалятора, чтобы облегчить состояние. На самом деле это зависит от тяжести течения болезни», — уточнила специалист.

Она отметила, что современные лекарственные препараты помогают эффективно контролировать недуг, избегать приступов удушья и вести активный образ жизни.

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что ингаляторы от астмы вызывают зависимость. Однако это не так. Данные препараты уменьшают хроническое воспаление и нормализуют работу бронхов, но не вызывают привыкания, подчеркнула Уланкина.

Ранее врач назвала первые признаки приступа бронхиальной астмы.