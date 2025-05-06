Названы первые признаки приступа бронхиальной астмы

Характерные признаки приступа бронхиальной астмы — одышка, свистящие хрипы, кашель. В более редких случаях заболевание может проявляться затрудненным дыханием или удушьем. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

«На ранней стадии распознать астму бывает непросто. Ее симптомы часто напоминают признаки аллергии, бронхита, ОРВИ или реакцию на сильный стресс», — сказала специалист.

Она добавила, что в отличие от бронхита или ОРВИ астматический кашель возникает только время от времени, например, ночью, после физических нагрузок или под воздействием пыли, пыльцы растений, табачного дыма, городского смога, холодного воздуха.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого говорила, что сезонная аллергия (поллиноз) проявляется в виде заложенности носа, покраснения и зуда глаз, кашля и даже бронхоспазмов. Если не принимать меры, поллиноз может привести к осложнениям — например, к развитию бронхиальной астмы или синусита, предупредила она.

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