Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил о захвате храма УПЦ в Черкассах

Депутат Дмитрук: сторонники ПЦУ захватывают храм Андрея Первозванного в Черкассах
close
Черкасская епархия УПЦ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) начали захват храма в честь апостола Андрея Первозванного Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Черкассах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, участие в захвате принимает мэр города Анатолий Бондаренко. Представитель ПЦУ с ножом в руках вскрывает двери в храм. Все происходит при полной поддержке полиции и под контролем сотрудников СБУ», — написал парламентарий.

Дмитрук добавил, что на территории находятся верующие. По его словам, граждане пришли защитить храм.

В апреле Дмитрук сообщил, что Успенский храм УПЦ в Черновицкой области был захвачен. По его словам, здание взяли под контроль представители некой «националистической организации», приехавшие из Ивано-Франковской области.

До этого 28 марта стало известно, что представители ПЦУ захватили храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ в Белой Церкви Киевской области.

Ранее в ООН обеспокоились ограничениями Украины в отношении украинской церкви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами