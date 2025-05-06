Депутат Рады заявил о захвате храма УПЦ в Черкассах

Черкасская епархия УПЦ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) начали захват храма в честь апостола Андрея Первозванного Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Черкассах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, участие в захвате принимает мэр города Анатолий Бондаренко. Представитель ПЦУ с ножом в руках вскрывает двери в храм. Все происходит при полной поддержке полиции и под контролем сотрудников СБУ», — написал парламентарий.

Дмитрук добавил, что на территории находятся верующие. По его словам, граждане пришли защитить храм.

В апреле Дмитрук сообщил, что Успенский храм УПЦ в Черновицкой области был захвачен. По его словам, здание взяли под контроль представители некой «националистической организации», приехавшие из Ивано-Франковской области.

До этого 28 марта стало известно, что представители ПЦУ захватили храм Блаженной Ксении Петербургской УПЦ в Белой Церкви Киевской области.

Ранее в ООН обеспокоились ограничениями Украины в отношении украинской церкви.