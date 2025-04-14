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Россиянин вывез из Прикамья в Азербайджан дерево на 13 млн рублей

Таможенники задержали контрабандиста за вывоз из России леса на 13 млн рублей
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянин вывез в Азербайджан дерево стоимостью более 13 млн рублей по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Сотрудники таможни и УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю выяснили, что гражданин России вывозил в соседнюю республику стратегически важные товары, а именно — 1500 кубометров древесины хвойных пород.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили сразу шесть уголовных дел. Виновному в контрабанде грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее контрабандисты спрятали 60 кг кокаина и героина в партии мороженого и попались.

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