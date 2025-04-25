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Врач объяснила, почему нельзя игнорировать симптомы весенней аллергии

Врач Станкевич: симптомы сезонной аллергии игнорировать нельзя
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Симптомы сезонной аллергии игнорировать нельзя, поскольку запущенное заболевание может привести к серьезным осложнениям. Об этом в интервью РИАМО предупредила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

По информации газеты «Известия», в одиннадцати российских регионах начала цвести береза. Пик цветения зафиксирован, например, в Москве и Подмосковье.

По словам Станкевич, если аллергию не лечить, воспаление может стать хроническим, вызвать проблемы с дыханием и даже привести к бронхиальной астме. Длительный контакт с аллергенами перегружает иммунную систему, пояснила специалист.

Она подчеркнула, что лучше всего к сезону цветения готовиться заранее. Один из самых эффективных методов — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), отметила врач.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок до этого рассказал, как минимизировать симптомы сезонной аллергии.

В сухую и жаркую погоду он посоветовал постараться не выходить из помещений и закрывать окна. На улице стоит носить маску и очки, чтобы защитить слизистые от пыльцы. Эксперт также призвал добавить к сеткам на окнах марлю или современный нетканый материал — спанбонд при проветривании квартиры, чтобы пыльца не попадала внутрь.

Ранее врач объяснила, как уберечь от аллергии еще не рожденного ребенка.

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