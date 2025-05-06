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«Запрет на богохульство»: за гадание и астрологию хотят ввести миллионные штрафы

Депутат Свинцов: за рекламу эзотерики россиянам грозят штрафы до миллиона рублей
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Depositphotos

Россиянам будут грозить внушительные штрафы за рекламу и оказание эзотерических услуг – на первом этапе они будут колебаться от 500 тыс. до 1 млн рублей, сообщил автор соответствующей инициативы, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В дальнейшем может последовать и уголовное преследование с лишением свободы, но основная цель – не пересажать всех магов и гадалок, а прекратить их деятельность, подчеркнул он в пресс-центре НСН.

Свинцов заявил, что законопроект предполагает введение огромных штрафов и даже лишение свободы, причем в ужесточении наказания депутаты будут двигаться постепенно – для начала, подчеркнул он, важно утвердить документ во всех трех чтениях. Это должно привести к тому, чтобы по всей стране распространилась информация, что эзотерические услуги – это «богохульство и игры с дьявольским началом», заявил парламентарий.

Он пообещал, что с принятием законопроекта о запрете на рекламу услуг магов и экстрасенсов работа в этой сфере не завершится – далее будут дорабатывать все инициативы, направленные на борьбу с мошенниками.

«Задача – не пересажать десятки тысяч людей, а просто прекратить это», — заключил Свинцов.

Напомним, в конце января в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Изменения планировалось внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

В начале апреля сообщалось, что правительство РФ посчитало документ нуждающимся в существенной доработке. Так, в законодательстве отсутствует определение используемых в законопроекте понятий «эзотерические услуги» и «услуги таролога». Поэтому законопроект допускает произвольное толкование, что может привести к противоречиям в правоприменительной деятельности.

Ранее стало известно, какую профессию исключили из проекта о запрете рекламы эзотерических услуг.

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