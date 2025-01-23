В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

В ГД внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и блокировке сайтов с ними

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Соответствующий документ появился в электронной базе ГД.

Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов.

Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

В документе говорится, что «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами «таро», предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям.

По мнению автора инициативы, услуги таролога относятся к категории вымыслов.

Запретить в России раскладывать карты «таро» за деньги Свинцов предложил в ноябре. Российская академия наук позднее поддержала идею законодательного запрета услуг тарологов.

Ранее в российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек.