Стало известно, какая профессия не попадет в проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Кузнецов: нутрициологи не попадут в проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Нутрициологи не попадут в законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.

«Заехал в Думу подписать законопроект о запрете рекламы колдунов. Проверил, что нутрициологов убрали. Подписал», — написал он.

Проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией был внесен в Госдуму 23 января. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов.

В Госдуме уже прошло обсуждение инициативы о запрете рекламы эзотерических услуг. Нутрициологи, нейрографики и расстановщики попросили не включать их в список «псевдопрофессий».

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что ключевой момент в документе — «наличие или отсутствие псевдопрофессии в списке легитимных профессий», который предстоит определить.

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