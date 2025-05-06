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Корги-полицейская вновь стала звездой интернета, украв у девочки сосиску

Полицейская корги выхватила из рук китайской девочки сосиску и стала звездой сети

Полицейская корги Фузай выхватил из рук китайской девочки сосиску на палочке и стала вновь звездой социальных сетей. На видео обратило внимание издание kp.ru.

Фузай уже является звездой китайского сегмента сети — с ней снимают блоги сотрудники полицейского управления одного из китайских городов.

Фузай попала в скандал, находясь на службе — патрулируя улицы на поводке вместе с напарником, корги улучила момент и выхватила у стоящей рядом девочки сосиску. Видео набрало большую популярность в социальных сетях, комментаторы массово выступили с ироничным осуждением поступка корги.

Позднее полицейский участок выпустил видео, на котором начальство вынесло Фузай выговор за несоответствие кодексу поведения сотрудника правоохранительных служб. Для того, чтобы донести до корги недопустимость таких действий, перед Фузай демонстративно поставили миску с двумя мясными палочками и сказали, что без разрешения их есть нельзя. Фузай незамедлительно съела лакомство, не обращая внимания на осуждение коллег.

Как стало известно, Фузай неоднократно подвергалась взысканиям за нарушения — сон на рабочем месте, проказы, также Фузай мешала сотрудникам наводить порядок на улицах. Отмечается, однако, что Фузай это часто прощают из-за небольшого опыта работы в полиции и огромную популярность в социальных сетях.

До этого в Китае собака украла у хозяйки зубной протез и попала на видео.

Ранее пропавшая 16 лет назад бенгальская кошка вернулась к хозяину после одного звонка.

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