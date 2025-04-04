Пенсионерка обнаружила потерянный зубной протез в пасти у собаки

В Китае собака взяла у пожилой хозяйки протез и ходила с ним по квартире

В Китае собака «взяла поносить» зубные протезы своей хозяйки, внук женщины поделился в сети сделанными родственницей кадрами, и запись завирусилась. Об этом сообщает местное издание Bastille Post.

Как рассказал внук пожилой женщины, его бабушка держит у себя дома трех собак: самоеда по кличке «007», бордер-колли по кличке «17» и далматинца по кличке «3D». Первый питомец со «шпионским» именем, по словам мужчины, самый непоседливый и озорной, что в очередной раз подтвердила история, произошедшая на днях. Хозяйка потеряла свои вставные челюсти и провела в их поисках несколько часов, пока не обратила внимание на самоеда — тот бегал рядом с ее протезами в пасти.

По словам пенсионерки, поначалу она очень разозлилась на «007», но его «невинные глаза и его забавный вид» не дали ей долго гневаться на питомца.

В соцсетях кадры вызвали бурную реакцию и собрали тысячи репостов.

«Собаке очень идет», «Как будто бы так и надо», «Смотрится лучше, чем на бабушке», «Валяюсь от смеха», — поделились эмоциями комментаторы в соцсетях.

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