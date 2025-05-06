В Белоруссии завели дело на 78-летнюю активистку, которую Лукашенко просил «не забирать»

Против 78-летней белорусской общественной активистки Нины Багинской возбуждено уголовное дело по статье о неоднократном нарушении закона о митингах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», признанный в Белоруссии экстремистским.

По данным правозащитников, причиной возбуждения дела послужили прогулки активистки со значком бело-красно-белого цвета, который использует белорусская оппозиция, на одежде.

Женщине вменяют статью 342-2 УК Белоруссии. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до трех лет. Сотрудники правозащитного центра отметили, что это седьмое дело по данной статье с момента ее появления в 2021 году.

В «Весне» рассказали, что в течение 2024 года Багинскую трижды привлекали к административной ответственности за пикеты, ей выписали штрафов на общую сумму в 7200 белорусских рублей (около 197 тыс. рублей).

В сентябре 2020 года, в разгар протестов после президентских выборов, Багинская была задержана сначала на марше оппозиции, а затем на несанкционированном «женском марше». Александр Лукашенко, комментируя задержания протестующих, посоветовал силовикам «не забирать с улицы» пожилую активистку, назвав ее «убежденным человеком» и похвалив за это.

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