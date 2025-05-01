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Россиян предупредили о крупных штрафах за неправильное вывешивание флагов

Юрист Зернов: за неправильное вывешивание флагов в праздники предусмотрен штраф
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россияне могут столкнуться со штрафами до 150 тысяч рублей за неправильное вывешивание флагов к майским праздникам. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Олег Зернов.

«За нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — сказал юрист.

Согласно Федеральному конституционному закону о Государственном флаге Российской Федерации, при одновременном размещении флага России и флага субъекта первый должен располагаться с левой стороны. Если же используется нечетное число символик, то триколор нужно разместить по центру, а при четном — левее центра.

Также расположение флагов регулируется федеральным законом «О Знамени Победы». Согласно документу, копию знамени следует размещать в том же порядке, что и одновременный подъем флага России и флага субъекта.

7 апреля юрист Анастасия Билялова рассказала, что россиянам следует разводить огонь для приготовления шашлыка только в специально отведенных для этого местах, чтобы избежать штрафа. По ее словам, самостоятельно определить, где это не запрещено, достаточно сложно, потому что в законе много нюансов.

Ранее москвичам перед майскими напомнили о штрафах до 50 тысяч за запуск дронов.

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