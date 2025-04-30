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Жители российского города обратили внимание на грязные флаги, вывешенные ко Дню Победы

Жители Самары показали грязные флаги, вывешенные ко Дню Победы
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Telegram-канал «Самара №1»

Жители Самары возмутились отношением коммунальных служб к флагам, которые те развесили по городу ко Дню Победы. На некоторых домах в преддверии праздника появились грязные флаги. Фотографии, подтверждающие слова горожан, разместил Telegram-канал «Самара №1».

По словам жителей, грязные флаги были замечены у дома 84 на улице Победы, а также у домов 163, 167 и 171 на улице Авроры. Судя по опубликованным снимкам, полотна давно не стирали, так как они покрыты грязными пятнами и разводами. Некоторые из флагов, в том числе Знамя Победы, разместили неправильной стороной.

До этого житель Барнаула раскритиковал вывешенный ко Дню Победы баннер. Историк Вадим Чутчев допустил, что картинка была создана с помощью искусственного интеллекта. На это указывает, в частности, то, что у одного из солдат на руке шесть пальцев.

Ранее в Якутии неизвестные закрасили портреты ветеранов на мемориале черной краской.

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