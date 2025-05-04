Юрист рассказал о штрафах за установку теплицы на даче

Дачники могут столкнуться со штрафами при установке теплицы на участке. Об этом «Ленте.ру» сообщил юрист Илья Русяев.

Эксперт пояснил, что с 2025 года в России действуют новые правила, касающиеся капитальных построек. Если строение с фундаментом не зарегистрировано в Росреестре, то его владельцу могут назначить штраф, размер которого составит 20% от суммы, подлежащего оплате налога, отметил Русяев.

«Капитальными могут признаваться и теплицы. Если конструкция установлена на фундамент, оснащена стационарными системами полива, отопления, освещения, а также имеет жесткую связь с землей — например, через бетонные дорожки или крепления, — ее могут включить в перечень объектов, подлежащих регистрации», — сказал юрист.

Русяев добавил, что это правило не распространяется на разборные теплицы.

2 мая юрист Анастасия Билялова предупредила россиян, что за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которые запрещены для разведения, могут оштрафовать. По ее словам, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов может грозить штраф от 100 до 500 руб.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за мойку машины на даче.