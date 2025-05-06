В ФСО сообщили, что Московский Кремль будет закрыт с 7 по 9 мая

Московский Кремль будет закрыт с 7 по 9 мая — также могут быть введены ограничения вокруг Кремля. Об этом РИА Новости сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет», — сообщили в ФСО.

Временные ограничения будут также вводиться для проведения мероприяти на территории Александровского сада. Также стало известно, что 10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.

Сообщается также, что «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого 5 мая провели концерт в зале Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Мероприятие, которое было частью международного проекта «Песни Победы», собрало в зале Генассамблеи несколько сотен людей.

Ранее в российской разведке заявили о попытках ЕС и Киева омрачить День Победы.