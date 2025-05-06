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Защита экс-генерала Попова обжаловала приговор

ТАСС: защита генерала Ивана Попова обжаловала приговор и просит оправдать его
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Министерство обороны РФ

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, приговоренного к 5 годам колонии за мошенничество, обжаловала приговор в суде. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский.

«В суд подана апелляционная жалоба на приговор. Мы считаем его несправедливым, просим его отменить и вынести в отношении Ивана Попова оправдательный приговор», — заявил он.

Попова обвинили в хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

24 апреля суд признал Ивана Попова виновным в мошенничестве, лишил генеральского звания и приговорил к пяти годам лишения свободы. Экс-генерал-майор несколько раз просил отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-генерал Попов ответил стихами и улыбкой на пятилетний приговор.

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