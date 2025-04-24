Экс-генерал Попов ответил стихами и улыбкой на пятилетний приговор

Mash: экс-генерал Попов отреагировал на приговор стихотворением и улыбкой

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал Иван Попов, которому вынесли приговор по факту мошенничества и служебного подлога, ответил на вопросы журналистов стихами и улыбкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты», — сказал осужденный при выходе из зала суда.

Попов поблагодарил всех, кто находился на оглашении вердикта, и покинул суд в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Попова обвинили в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым.

Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал об увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требовал для экс-командующего шесть лет колонии, лишения воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей. Защита просила оправдать Попова по всем пунктам обвинения.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее экс-генерал Попов выступил с последним словом по делу о хищении.