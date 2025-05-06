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Концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз

Аллерголог Логина: сезон у аллергиков в Москве протекает с тяжелыми обострениями
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Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, что концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в тысячу раз. Ее слова приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметила, что в этом году «сезон протекает с тяжелыми обострениями у тех, кто не успел пролечиться».

По ее словам, также появилось большое число первичных пациентов, у которых раньше не было реакции на цветение березы. Она добавила, что пыльца березы особенно коварна тем, что прилипает к коже и слизистой.

Аллерголог Оксана Шабалина ранее рассказала, что россиянам, которые страдают от поллиноза, стоит умываться не менее четырех-шести раз в день и хотя бы два раза в день принимать душ. По ее словам, это поможет им удалить пыльцу с кожи механическим способом. Ноздри можно закрыть специальными фильтрами-вкладышами, добавила она.

Ранее врач объяснила, почему нельзя игнорировать симптомы весенней аллергии.

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