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В России усилят контроль за миграционным законодательством

ГП предложила расширить ее полномочия в рамках миграционного законодательства
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Генеральная прокуратура России предложила поправки в приказ о расширении ряда своих полномочий, связанных с надзором за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В мае прошлого года глава ведомства Игорь Краснов подписал приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере миграции». Сейчас предлагается организовать надзор за исполнением вновь принятых законов.

Согласно инициативе, в новой редакции приказа пропишут, что прокуроры будут обеспечивать тщательный надзор за исполнением ФСБ МВД, ФСИН РФ законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по обнаружению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере миграции, в том числе экстремистской направленности.

Также прокуроры будут вести учет лиц, в отношении которых в связи с осуждением приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации, аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительство и патента.

1 мая директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян сообщил, что в России активно начали заниматься совершенствованием миграционного законодательства. По его словам, профильные ведомства проводят работу в соответствии с поручениями руководства страны, которые «продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере».

По информации МВД, с начала 2025 года по апрель в РФ выявили более 1,3 тыс. случаев подделки миграционных документов. Это значение на 41,6% превышает показатели прошлого года.

Ранее депутат предложил высылать из РФ мигрантов, легализованных при помощи взятки.

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