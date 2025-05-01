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В МИД России рассказали о совершенствовании миграционного законодательства

МИД РФ: наведение порядка в миграционной сфере назрело
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Максим Блинов/РИА Новости

В России активно занялись совершенствованием миграционного законодательства. Об этом сообщил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

По его словам, российские профильные ведомства проводят работу в соответствии с поручениями руководства РФ, которые «продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере».

Агасандян уточнил, что это касается совершенствования сопутствующих процедур, включая их цифровизацию, а также борьбы с незаконной миграцией.

«Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности», — заявил дипломат.

Также Агасандян оценил возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов.

По информации МВД, с начала 2025 года по апрель в РФ выявили более 1,3 тыс. случаев подделки миграционных документов. Это значение на 41,6% превышает показатели прошлого года.

Ранее депутат Миронов предложил высылать из РФ мигрантов, легализованных при помощи взятки.

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