В Брянской области ликвидировали нелегальные узлы, используемые мошенниками

В Брянской области задержали четырех человек, связанных с нелегальными узлами связи

В Брянской области выявили и ликвидировали нелегальные узлы связи, которые использовали мошенники из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ходе работы были задержаны четыре человека, которые обеспечивали работу нелегальных узлов. По данным Волк, подозреваемые обслуживали специальное оборудование, с помощью которого велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. За работу задержанные получали вознаграждение в криптовалюте.

«В их (подозреваемых. — «Газета.Ru») жилищах изъяты четыре сим-бокса, более семи тысяч сим-карт различных операторов связи, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что следственный отдел МО МВД России «Брянский» возбудил уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Накануне ФСБ совместно со Следственным комитетом России задержали 10 человек, подозреваемых в участии в организованном преступном сообществе (ОПС), которое обеспечивало работу SIM-боксов для мошенников. Эти устройства позволяли злоумышленникам совершать массовые обзвоны россиян и рассылать ложные сообщения о минировании зданий.

Ранее полиция задержала причастных к хищению около тысячи аккаунтов «Госуслуг».