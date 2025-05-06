Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области ликвидировали нелегальные узлы, используемые мошенниками

В Брянской области задержали четырех человек, связанных с нелегальными узлами связи

В Брянской области выявили и ликвидировали нелегальные узлы связи, которые использовали мошенники из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ходе работы были задержаны четыре человека, которые обеспечивали работу нелегальных узлов. По данным Волк, подозреваемые обслуживали специальное оборудование, с помощью которого велась переадресация звонков с подменой абонентских номеров. За работу задержанные получали вознаграждение в криптовалюте.

«В их (подозреваемых. — «Газета.Ru») жилищах изъяты четыре сим-бокса, более семи тысяч сим-карт различных операторов связи, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — написала представитель ведомства.

Волк добавила, что следственный отдел МО МВД России «Брянский» возбудил уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Накануне ФСБ совместно со Следственным комитетом России задержали 10 человек, подозреваемых в участии в организованном преступном сообществе (ОПС), которое обеспечивало работу SIM-боксов для мошенников. Эти устройства позволяли злоумышленникам совершать массовые обзвоны россиян и рассылать ложные сообщения о минировании зданий.

Ранее полиция задержала причастных к хищению около тысячи аккаунтов «Госуслуг».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами