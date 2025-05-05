Силовики задержали организаторов работы SIM-боксов для мошенников

ФСБ совместно со Следственным комитетом России задержали 10 человек, подозреваемых в участии в организованном преступном сообществе (ОПС), которое обеспечивало работу SIM-боксов для мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

По данным следствия, подозреваемые действовали на территории Москвы, а также Московской и Владимирской областей. В период с сентября 2024 года по март 2025 года они обеспечивали работу SIM-боксов, с помощью которых можно использовать большое количество SIM-карт. Эти устройства позволяли мошенникам совершать массовые обзвоны россиян и рассылать ложные сообщения о минировании зданий.

В СК отметили, что в ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи SIM-карт, денежные средства и электронные носители информации. При этом, по информации ведомства, ОПС было создано гражданином России.

«Следователем СК России организатор ОПС объявлен в международный розыск. По имеющейся информации, мужчина находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В конце апреля в Нижегородской области задержали мужчину за вымогательство крупных сумм у предпринимателей от лица спецслужб. После задержания мошенник частично признал вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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