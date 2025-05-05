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Полиция задержала причастных к хищению около тысячи аккаунтов «Госуслуг»

МВД: задержаны причастные к краже через Telegram тысячи аккаунтов Госуслуг
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РИА Новости

Полицейские задержали подозреваемых в причастности примерно к тысяче преступлений, связанных с мошенничеством и нелегальным доступом к аккаунтам «Госуслуг». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По имеющимся данным, в период с сентября 2024 года по март 2025 года посредством функционирования одного из Telegram-каналов осуществлена передача более 11 тысяч аккаунтов», — написала Волк.

Уточняется, что общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей.

Участников преступной группировки подозревают в том, что они организовали в Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения кол-центров на Украине в целях совершения мошеннических действий в отношении жителей Российской Федерации.

5 мая стало известно, что в нескольких регионах России десять человек стали фигурантами уголовных дел о создании преступной группы для помощи мошенникам.

Подозреваемые действовали на территории Москвы, Подмосковья и Владимирской области в период с сентября 2024 по март 2025 года. Установлено, что подозреваемые обеспечивали мошенников связью. Задержанные устанавливали SIM-боксы, которые позволяют использовать много SIM-карт одновременно. Таким образом аферисты могли звонить россиянам, чтобы похищать у них деньги, а также сообщать о «минировании» зданий.

Ранее 15-летний студент из Крыма помог мошенникам обмануть двух пожилых женщин.

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