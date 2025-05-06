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Хинштейн рассказал о работах по восстановлению после атаки ВСУ

Хинштейн: ремонтные бригады начали восстанавливать электроподстанцию в Рыльске
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Ремонтные бригады ночью начали восстанавливать подачу электроэнергии на поврежденной украинской стороной электроподстанции в Рыльске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Задача: в первоочередном порядке обеспечить снабжение объектов социальной инфраструктуры», — заявил он.

По словам губернатора, для нормализации обстановки и восстановления работы энергосетей делается все возможное. Хинштейн попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием.

До этого стало известно, что в ходе ночного обстрела два мирных жителя получили ранения в результате атаки БПЛА по селу Тяжино Глушковского района Курской области. По словам врио главы Курской области, в настоящий момент пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в областную больницу.

Об атаке на электроподстанцию сообщалось в ночь на 6 мая. В ходе атаки ранения получили двое несовершеннолетних — 14-летняя девушка и 17-летний юноша.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ достигли целей вторжения в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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