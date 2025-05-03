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В Барнауле пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Барнауле ребенок выжил после падения с пятого этажа
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней девочки, которая выпала из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 2 мая в одной из многоэтажек. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Пострадавшая выжила, она госпитализирована с травмами, характерными для падения с высоты. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Выяснилось, что в момент произошедшего ребенок находился дома один, мать ушла в магазин. Девочка зашла на застекленный балкон, залезла на стул и выпала из открытого окна. Проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна. Инцидент произошел в Подпорожье, из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик. В момент произошедшего его родители отвлеклись. Пострадавший выжил, он госпитализирован с травмой грудной клетки, ссадинами и ушибом мягких тканей головы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже.

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