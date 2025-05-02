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Российский подросток выпал из окна торгового центра во время съемки видео

Падение подростка со второго этажа ТЦ в Великом Новгороде попало на видео

В Великом Новгороде мальчик выпал из окна торгового центра и попал на видео. Об этом сообщает СУ СКР по области.

Несчастный случай произошел 30 апреля в местном ТЦ, куда компания подростков пришла, чтобы снять видео.

Во время съемок школьник 2013 года рождения открыл окно и вылез на оконный карниз. Затем он какое-то время висел, держась руками за подоконник, но в итоге упал со второго этажа.

О характере полученных им травм не сообщается. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках доследственной проверки.

Ранее семиклассник из Саратова получил переломы ребер, упав с третьего этажа в заброшенной гостинице.

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