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Тренеры назвали лучшие упражнения на ягодицы для домашних тренировок

Pravda.Ru: выпады и приседания помогут укрепить ягодичные мышцы
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Приседания являются одним из самых лучших упражнений, которые помогут накачать ягодичные мышцы в домашних условиях. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

Они уточнили, что эти мышцы помогают стабилизировать таз, улучшают биомеханику движений и помогают в ходьбе, беге, наклонах, подъемах. Чтобы сделать их сильными, можно также выполнять ягодичный мостик и выпады, а также подъем ноги лежа на боку. Усложнить задачу в последнем упражнении можно с помощью ленты.

Еще один эффективный вариант тренировки — Donkey Kicks — «удары осла».

«Фокус на большой ягодичной. Отлично подойдет как для новичков, так и как часть активации перед основной тренировкой. Можно делать с мини-лентой, с утяжелителями или просто с максимальной концентрацией. Контролируйте каждое движение, не размахивайте ногой — и вы почувствуете, как загораются мышцы», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что желающим укрепить ягодицы стоит проводить тренировки с эспандером. По их словам, такой аксессуар может значительно повысить интенсивность тренировок с собственным весом и задействовать практически все группы мышц. По эффективности такие упражнения можно сравнить с занятием на тяжелых и больших тренажерах.

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