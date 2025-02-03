Стало известно, какие тренировки помогут эффективно укрепить ягодицы

Желающим укрепить ягодицы стоит проводить тренировки с эспандером. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, такой аксессуар может значительно повысить интенсивность тренировок с собственным весом и задействовать практически все группы мышц. По эффективности такие упражнения можно сравнить с занятием на тяжелых и больших тренажерах. Так, например, можно приседать и выполнять выпады с эспандером.

«Кроме того, эспандеры подходят для всех уровней подготовки и дают низкую нагрузку на суставы, что делает их отличным вариантом даже для новичков», — добавили в сообщении.

Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.

Она уточнила, что кардио-тренировки включают в себя аэробные упражнения, например, бег, плавание, велосипед, прыжки на скакалке. К силовым тренировкам эксперт отнесла работу с отягощениями и упражнения с собственным весом.

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