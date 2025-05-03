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Врач назвал четыре типа тренировок, которые необходимы для здорового старения

Геронтолог Прощаев: для здорового старения нужны четыре типа тренировок
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Для здорового старения необходимо сочетание четырех типов физической активности: аэробных, силовых тренировок, упражнений на баланс и растяжки. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев.

По словам специалиста, только комплексный подход к физической активности обеспечивает хорошее здоровье в пожилом возрасте. Эксперт отметил, что аэробные нагрузки (такие как бег, плавание, езда на велосипеде) тренируют сердечно-сосудистую систему, снижая риск инфарктов и инсультов. Силовые тренировки помогают предотвратить саркопению — возрастную потерю скелетной мышечной массы и функции мышц.

Другим важным типом физической активности геронтолог обозначил тренировки для развития баланса.

«С возрастом в силу разных причин повышается риск падений, а возможность балансировать может утрачиваться», — объяснил эксперт.

Для пожилых людей плохая координация движений и падения могут быть особенно опасны из-за снижения плотности костной ткани. Такие травмы заживают дольше, чем у молодых.

Также ученый отметил важность стретчинга (упражнений на растяжку), как инструмента для укрепления связок и сухожилий. Эти структуры соединительной ткани поддерживают оптимальную тренированность и свободу движения по мере старения.

Специалист добавил, что для сохранения здоровья в пожилом возрасте нужно сделать подвижный образ жизни рутинным.

«Важно двигаться каждую свободную минуту. Например, подняться на пятый этаж по лестнице, а не на лифте, пройти «лишнюю» троллейбусную остановку пешком, поставить урну в офисе как можно дальше», — заключил доктор Прощаев.

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