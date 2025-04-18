Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию со вспышкой желтой лихорадки в Колумбии

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке желтой лихорадки в Колумбии, где было объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

С начала 2024 года там зарегистрировали 74 случая заражения, из которых 34 были с летальным исходом.

Вирус желтой лихорадки циркулирует среди определенных видов комаров и приматов в 13 странах Центральной и Южной Америки. С января по март 2025 года в четырех странах региона зарегистрировано 131 подтвержденный случай заболевания, рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты надзорного органа информируют, что планирующим поездки в эндемичные регионы по желтой лихорадке необходимо пройти вакцинацию для профилактики и снижения риска заражения. Прививка обеспечивает защиту от желтой лихорадки через 10 дней после проведения и создает устойчивый пожизненный иммунитет после одной вакцинации.

Желтая лихорадка — это вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров. Ее симптомы в случае заболевания — высокая температура, головные боли, мышечные и абдоминальные боли, озноб, тошнота и рвота, а также конъюнктивит.

В марте руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, комментируя вспышку лихорадки денге среди россиян в Таиланде, рассказал, почему России не грозит эпидемия.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Москве.