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Россиян предупредили об опасных последствиях заражения «мышиной лихорадкой»

Инфекционист Вознесенский: «мышиная лихорадка» может привести к коме
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Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock/FOTODOM

Заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) («мышиной лихорадкой») может спровоцировать острую почечную недостаточность, инфекционно-токсический шок и кому. Об этом «Москве 24» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Изначально недуг сопровождается неспецифическими симптомами, например лихорадкой и головной болью, уточнил врач.

«Также ГЛПС характеризуется нарушением сознания, появлением высыпаний на коже и желтухой. А одними из самых грозных последствий могут стать острая почечная недостаточность и инфекционно-токсический шок, из-за чего человек даже рискует впасть в кому», — сказал Вознесенский.

По его словам, болезнь обычно передается от грызунов, поэтому в зоне риска находятся те, кто взаимодействует с ними. Заражение может произойти как через воздух, так и при употреблении воды и продуктов питания, с которыми они контактировали.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, комментируя вспышку лихорадки денге среди россиян в Таиланде, говорил, что России не грозит эпидемия лихорадки денге, потому что она не передается от человека к человеку.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили распространение вируса Эбола в РФ.

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