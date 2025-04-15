Россиян предупредили об опасных последствиях заражения «мышиной лихорадкой»

Заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) («мышиной лихорадкой») может спровоцировать острую почечную недостаточность, инфекционно-токсический шок и кому. Об этом «Москве 24» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Изначально недуг сопровождается неспецифическими симптомами, например лихорадкой и головной болью, уточнил врач.

«Также ГЛПС характеризуется нарушением сознания, появлением высыпаний на коже и желтухой. А одними из самых грозных последствий могут стать острая почечная недостаточность и инфекционно-токсический шок, из-за чего человек даже рискует впасть в кому», — сказал Вознесенский.

По его словам, болезнь обычно передается от грызунов, поэтому в зоне риска находятся те, кто взаимодействует с ними. Заражение может произойти как через воздух, так и при употреблении воды и продуктов питания, с которыми они контактировали.

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