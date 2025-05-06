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Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

Пекарь из Дагестана выиграла 43 млн рублей в лотерею
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Пресс-служба «Столото»

Многодетная мать, пекарь из Дагестана выиграла почти 43 млн рублей в лотерею «Рапидо Ультра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Инцидент произошел 4 января. Жительница небольшого села Эльмира за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи успела приобрести один билет. По итогам розыгрыша женщина выиграла 42 763 520 рублей. Эльмира призналась, что произошедшее стало для нее символом новой жизни.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла!» — поделилась россиянка.

Эльмира с мужем воспитывают четверых детей, трое из них учатся в школе. Выигранные средства семья планирует потратить на покупку новой квартиры.

В апреле сообщалось, что жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла 36 млн рублей в лотерею «Рапидо Про» благодаря искусственному интеллекту.

Ранее выигравшая 11 млн в лотерею россиянка рассказала, как кошачьи усы помогли ей победить.

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