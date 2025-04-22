Россиянка выиграла 36 миллионов рублей, воспользовавшись ИИ

Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про» благодаря искусственному интеллекту. Об этом рассказали РИА Новости в «Столото».

«Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети», — говорится в сообщении.

Искусственный интеллект посоветовал ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Анастасия так и поступила, эти числа и принесли ей удачу.

Недавно десять россиян разделили выигрыш в 100 млн рублей в пасхальном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Каждому из них вручили по 10 млн рублей. В публикации уточняется, что еще 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по миллиону рублей.

До этого счастливчик, выигравший 1 миллиард рублей в лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото», связался с организаторами лотереи и прислал все необходимые документы почтой.

Ранее в США бездомный мужчина купил лотерейный билет и выиграл $1 млн.