Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка выиграла 36 миллионов рублей, воспользовавшись ИИ

Жительница Нижегородской области выиграла в лотерею ₽36 млн с помощью ИИ
close
Пресс-служба Национальной Лотереи

Жительница Нижегородской области выиграла 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про» благодаря искусственному интеллекту. Об этом рассказали РИА Новости в «Столото».

«Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети», — говорится в сообщении.

Искусственный интеллект посоветовал ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число два — для второго. Анастасия так и поступила, эти числа и принесли ей удачу.

Недавно десять россиян разделили выигрыш в 100 млн рублей в пасхальном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Каждому из них вручили по 10 млн рублей. В публикации уточняется, что еще 17 человек стали миллионерами, выиграв призы по миллиону рублей.

До этого счастливчик, выигравший 1 миллиард рублей в лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото», связался с организаторами лотереи и прислал все необходимые документы почтой.

Ранее в США бездомный мужчина купил лотерейный билет и выиграл $1 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами