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Выигравшая 11 млн в лотерею россиянка рассказала, как кошачьи усы помогли ей победить

Выигравшая в лотерею 11 млн россиянка рассказала, что победила благодаря примете
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Depositphotos

Жительница Вологодской области, ставшая победительницей лотереи, считает, что выиграть ей помогла примета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.

Женщина выиграла 10 990 311 рублей в онлайн-лотерею «4х4».

Накануне события, по словам призера, она заметила, что у ее котов стали выпадать усы, и собрала их, так как была наслышана от матери о том, что они приносят удачу.

В тот день она поучаствовала в лотерее, а наутро узнала, что сорвала куш.

«В 4 утра я внезапно проснулась и потянулась к телефону, чтобы включить фонарик, и увидела смс с выигрышем, естественно, сон уже больше не шел», — поделилась победительница.

Выигрыш женщина планирует потратить на покупку квартиры для дочери.

Ранее жительница Нижегородской области выиграла в лотерею 36 млн рублей благодаря ИИ.

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