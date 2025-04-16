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Студент упал с моста в Петербурге и оказался в больнице

В Петербурге студент упал с моста и попал в больницу
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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге 18-летний студент вуза упал с моста и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 16 апреля в темное время суток в Петроградском районе. Юноша упал с моста в реку Ждановку, и после этого смог выбраться из водоема на берег самостоятельно. Промокший и переохлажденный молодой человек добрался до ближайшего кафе на Большом проспекте Петроградской стороны, где обратился за помощью к работникам заведения.

Врачи диагностировали у пострадавшего переохлаждение организма и доставили его в Мариинскую больницу для оказания необходимой помощи. Известно, что студент проживает в общежитии медицинского вуза на Большой Монетной улице.

До этого в Москве мужчина упал с Крымского моста в реку. Пострадавшего сумели вытащить из воды очевидцы произошедшего.

Ранее машина с людьми сорвалась с обрыва в российском регионе.

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