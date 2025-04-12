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Евросоюз призвал Израиль снять блокаду сектора Газа

ЕС обратился к Израилю с требованием снять блокаду сектора Газа
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Mahmoud Issa/Reuters

Европейский Союз выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и еврокомиссаров по гуманитарной помощи и средиземноморскому сотрудничеству Евросоюз призвал Израиль незамедлительно отменить блокаду сектора Газа. В документе отмечается критическое истощение запасов продовольствия и других предметов первой необходимости после недавнего прекращения огня.

«ЕС вновь призывает Израиль снять блокаду с сектора Газа, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в больших объемах на всей территории анклава», - говорится в документе.

Заявление также содержит требование привлечь к ответственности лиц, причастных к нападению на сотрудников гуманитарных организаций 23 февраля. ЕС подчеркнул неприемлемое количество пострадавших мирных жителей в Газе и необходимость прекращения насилия.

В начале апреля сообщалось, что все пекарни сектора Газа, выпускавшие хлеб для населения, перестали работать из-за нехватки топлива и муки.

Ранее Израиль анонсировал расширение боевых действий в секторе Газа.

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