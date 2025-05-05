В России наблюдается острый дефицит архитекторов

По данным на конец марта 2025 года, в России наблюдается дефицит архитекторов: количество вакансий увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом, тогда как число резюме выросло лишь на 2%. Это показало исследование компании АРХИВУД, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В Москве открыто около 6,7 тысячи вакансий для архитекторов, что на 20% больше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге насчитывается около 2 тысяч незакрытых вакансий в этой сфере. В Свердловской области бизнес нуждается более чем в 700 архитекторах.

В целом, спрос на архитекторов в России значительно превышает предложение, что приводит к росту заработных плат и увеличению количества открытых вакансий в данной сфере. Архитектурная профессия вновь оказывается в центре внимания. Экономические изменения и цифровая трансформация отрасли формируют новые правила игры. Средний доход архитекторов в России в 2025 году составил 111 620 рублей в месяц, сохраняя привлекательность профессии на рынке труда.

Несмотря на вызовы строительного сектора, архитекторы продолжают определять облик российских городов. В Москве доходы ведущих специалистов демонстрируют уверенный рост, тогда как в регионах наблюдается стагнация.

По данным GorodRabot.ru, в 2024 году средняя зарплата архитектора достигала 115 757 рублей. В 2025 году показатель снизился до 111 620 рублей, что отражает текущие экономические реалии. Однако динамика не однозначна: в столице архитекторы продолжают наращивать доходы, тогда как в регионах ситуация остается стабильной.

Крупные девелоперы и международные архитектурные бюро сосредоточены в Москве, предлагая специалистам выгодные условия для развития карьеры. Средний доход в столице достигает 123 000 рублей, а ведущие архитекторы зарабатывают до 350 000 рублей. В Санкт-Петербурге цифры несколько ниже – 105 000 рублей, а в регионах средний уровень доходов не превышает 75 000 рублей. Разница обусловлена инвестиционной активностью и масштабами реализуемых проектов.

DreamJob.ru выделяет три категории специалистов, чей доход остается на лидирующих позициях. BIM-менеджеры получают до 200 000 рублей, ведущие архитекторы крупных девелоперов — от 150 000 до 350 000 рублей, архитекторы-проектировщики — до 120 000 рублей. Рост спроса на BIM-проектирование подтверждает приоритетность цифровых технологий в современном строительстве.

Ситуация на строительном рынке, цифровизация проектирования и активное внедрение BIM-инструментов создают новые ориентиры для архитекторов. Профессионалы, владеющие современными технологиями, получают конкурентные преимущества. Государственные заказы в регионах обеспечивают стабильность, но максимальный доход доступен тем, кто работает с частными девелоперами и инновационными проектами.

«Архитектурный рынок демонстрирует устойчивость, но наибольшие перспективы открываются перед теми, кто совершенствует компетенции проектировании и архитектуре. Глубокие знания и специализация формируют профессионалов нового поколения», — комментирует руководство АРХИВУД.

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