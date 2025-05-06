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Машину депутата залили экскрементами в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные залили экскрементами машину депутата
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Машину депутата залили нечистотами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Фонтанка».

«Автомобиль, припаркованный у дома в Калининском районе, где живет депутат Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленобласти, утром рабочего понедельника оказался испачкан экскрементами — залито заднее стекло», — говорится в сообщении.

Детали инцидента выясняются.

По информации издания, депутат ранее получал угрозы, связанные с ношением символов военной операции на Украине.

В феврале в Самаре привлекли к административной ответственности депутата Сергея Турусина, который проходит потерпевшим по уголовному делу о нападении на него. Суд оштрафовал парламентария на 40 тысяч рублей и конфисковал оружие, несмотря на его попытки доказать, что он оборонялся.

Речь идет об инциденте в январе этого года, когда депутат приехал помочь своей знакомой, но на его машину напали мигранты, после чего он использовал травматический пистолет.

Ранее дорогой ресторан накормил посетителей экскрементами слона за десятки тысяч рублей.

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