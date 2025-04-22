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Дорогой ресторан накормил посетителей экскрементами слона за десятки тысяч рублей

В Китае открылся ресторан, где подают экскременты слона
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laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В китайском Шанхае открылся дорогой ресторан, посетителей которого могут накормить экскрементами слона. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Уточняется, что весь обед из 15 блюд обойдется в 3888 юаней (44 тыс. руб.).

Десерт под названием «Цветы в слоновьем помете» состоит из высушенных и обеззараженных экскрементов слона, которые украшены фруктовым джемом, растительной пыльцой и медовым шербетом.

Кроме того, отмечает издание, посетителям предлагали рвать листья с растений в горшках и пробовать их с соусом, советовали слизывать мед с пыльцой с кубиков льда и есть «черную жижу» из зловонных цветов раффлезии, которые пахнут разлагающейся плотью.

По данным South China Morning Post, один из владельцев ресторана приехал в Шанхай из Франции, другой является выходцем из китайской провинции Юньнань. Мужчины утверждают, что перед открытием заведения семь лет изучали тропические леса Юньнаня.

До этого в сети раскритиковали тайский ресторан, предлагающий скидку тем, кто пройдет через специальные рамки.

Ранее в Китае мужчина помочился в блюдо с едой в ресторане и снял это на камеру.

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