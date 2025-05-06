Юрист прокомментировал сообщения о новациях в процедуре поверки счетчиков воды

Никаких изменений в процедуре поверки счетчиков воды в последнее время не было и не планируется. Об этом сообщил агентству Prime член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов, комментируя сведения, что недавно в этой сфере произошли или вот-вот произойдут новации.

«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось. Одно из последних существенных нововведений – автоматизация поверки счетчиков», — сказал юрист.

Автоматизация поверки была введена в ноябре прошлого года. С этого момента все результаты поверок фиксируются в государственной системе «Аршин» и собственникам квартир больше не нужно самим подтверждать и передавать информацию в ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию.

До этого сообщалось, что россияне могут не опасаться штрафов за непередачу показаний счетчиков, однако если не передавать данные более трех месяцев, то начисления будут производиться по среднему потреблению, а значит платежи заметно вырастут.

Ранее в Госдуме предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ.