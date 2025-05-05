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Появилось видео репетиции воздушной части парада Победы в Москве

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы. Над столицей пролетели самолеты, нарисовав в небе триколор, ролик публикует РБК.

Как пишет ТАСС, в полете участвовали две пилотажные группы: «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада Победы 9 мая в Москве. По его словам, 9 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Примерно после 9 утра кромка облачности составит до 500—800 метров, а ближе к полудню и вовсе повысится до 1000—1500 метров, что является благоприятными условиями для группового полета.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву приедет значительное количество глав государств и правительств. По словам представителя Кремля, это говорит о том, что многие страны разделяют важность этого праздника и вместе с Россией гордятся Победой над фашизмом.

Песков добавил, что это также свидетельствует о том, что у РФ много союзников, которые близки по духу нашей идеологии и мировоззрению.

Ранее в Госдуме рассказали, как простые украинцы отметят 9 Мая.

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80 лет Победы
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