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В Госдуме предупредили об ответственности за порчу георгиевской ленты

Наказание до 5 лет колонии грозит за осквернение георгиевской ленты
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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

За умышленное публичное осквернение георгиевской ленты может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ольга Занко.

«За ее умышленное публичное осквернение предусмотрены серьёзные меры — штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В особо тяжких случаях, включая организованные акции или распространение в интернете, наказание может достигать до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы», — сказала Занко.

При этом депутат отметила, что человека никто не накажет, если лента случайно упала из рук или пришла в негодность.

В 2022 году российский президент Владимир Путин подписал закон о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

В сентябре прошлого года в Орловской области осудили юношей, осквернивших граффити с георгиевской лентой в апреле 2023 года.

Ранее Лукашенко высказался о георгиевской ленточке и белорусском символе Победы.

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