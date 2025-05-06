Глава Глушково извинился за пост об обязательной эвакуации

Глава Глушково Худяков опроверг свое же заявление об эвакуации поселка

Глава поселка Глушково Глушковского района Курской области Василий Худяков опроверг собственное заявление об обязательной эвакуации жителей поселка. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идет», — заявил Худяков, отметив, что решение о выезде из поселка каждый должен принимать самостоятельно.

По его словам, в настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы Барс-Курск и Патриота, которые помогают жителям выехать из района в более безопасное место в связи с участившимися в последнее время обстрелами.

Он добавил, что ситуация в населенном пункте контролируемая.

До этого глава Глушково сообщал, что в связи с усложнившейся обстановкой в поселке его жителям необходимо временно эвакуироваться.

Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область.