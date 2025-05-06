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Глава Глушково извинился за пост об обязательной эвакуации

Глава Глушково Худяков опроверг свое же заявление об эвакуации поселка
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава поселка Глушково Глушковского района Курской области Василий Худяков опроверг собственное заявление об обязательной эвакуации жителей поселка. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идет», — заявил Худяков, отметив, что решение о выезде из поселка каждый должен принимать самостоятельно.

По его словам, в настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы Барс-Курск и Патриота, которые помогают жителям выехать из района в более безопасное место в связи с участившимися в последнее время обстрелами.

Он добавил, что ситуация в населенном пункте контролируемая.

До этого глава Глушково сообщал, что в связи с усложнившейся обстановкой в поселке его жителям необходимо временно эвакуироваться.

Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область.

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