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«Мы сгорели»: пожар уничтожил клуб Lookin Rooms

В Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел клуб Lookin Rooms

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Агентство «Москва»

В Москве при пожаре во дворе здания «Известия холл» сгорел банкетный зал и клуб Lookin Rooms. Об этом сообщили представители площадки в своем Telegram-канале.

«Мы сгорели, новости не врут», — уточнили представители клуба. Они также опубликовали видео с уничтоженными помещениями клуба.

По данным Baza, возгорание произошло около 05.00 мск. Как сообщил Telegram-канал Shot, пожар начался в здании «Известий», после чего распространился на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Людей из здания экстренно эвакуировали. При этом Mash пишет, что возгорание началось во внутреннем дворе — загорелись «Резиденция» и Lookin Rooms. По информации канала, во дворе обрушился металлический купол.

Балерина Анастасия Волочкова после случившегося пожаловалась, что пожар сорвал ее новое шоу «Одержимость».

«Искренне сопереживаю о случившемся. Так получилось, что после проведенного шоу в зале «Мир», пригласительные, которые я по традиции распространяю бесплатно, уже отданы хорошим людям. Моя команда сейчас думает, чем помочь любимому залу «Известия Hall». А также мы ищем площадку для проведения нашего шоу», — написала Волочкова.

Ранее Лера Кудрявцева намекнула, как сломала ногу.

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Пожар в «Известия Холл»
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