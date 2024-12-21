В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды

SHOT: в ночном клубе в Ленске после взрыва петарды произошел серьезный пожар

Взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в городе Ленск, расположенном в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Из публикации следует, что развлекательное заведение находится на улице Пролетарской. Во время вечеринки, на которой присутствовали не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок. Кроме того, сгорела аппаратура.

«Причина пожара — несоблюдение техники безопасности при использовании петарды», — уточнили журналисты.

Они подчеркнули, что изначально никто из участников мероприятия не обратил на возгорание никакого внимания. Люди продолжили веселиться, но в конце концов сотрудники заведения решили вывести гостей на улицу.

«Предварительно, никто не пострадал», — говорится в публикации.

Видео, на котором запечатлен пожар в ночном клубе, опубликовал Telegram-канал «Пряная Якутия». В подписи к записи отмечается, что в настоящее время сотрудники профильных органов оценивают причиненный заведению ущерб и устанавливают виновников случившегося.

Ранее в Санкт-Петербурге обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка.