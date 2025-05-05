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Автора канала «Архитектурные излишества» арестовали

Суд арестовал на 15 суток автора канала «Архитектурные излишества» Гнилорыбова
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Историка и автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова арестовали на 15 суток. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Гнилорыбов был арестован Мещанским районным судом 5 мая за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

По предварительной информации, он находится в спецприемнике в Сахарово.

«Осторожно, новости» отмечают, что данную статью часто используют для арестов перед подготовкой в отношении человека уголовного дела.

Историк ведет проект «Архитектурные излишества», в котором рассказывают про архитектуру столицы и других городов, читает лекции, ведет публицистическую деятельность.

По данным канала, ранее его публичные выступления отменялись из-за жалоб z-организаций.

5 мая стало известно, что кинокритика Екатерину Барабаш (признана в РФ иностранным агентом) вывезли из-под домашнего ареста в Париж. В России в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о действиях ВС РФ.

Барабаш вывезли в результате тайной операции, аналогичной операции по вывозу из России журналистки Марины Овсянниковой.

Ранее жителя Севастополя обвинили в комментариях в поддержку ВСУ.

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