Кинокритика Барабаш вывезли из-под домашнего ареста в Париж

Сын кинокритика Барабаш заявил, что она скрылась из-под домашнего ареста по делу о фейках

Кинокритика Екатерину Барабаш (признана в РФ иностранным агентом) вывезли из-под домашнего ареста в России. Об этом изданию «Осторожно, новости!» сообщил сын журналистки.

С эвакуацией кинокритика, уточнил он, помогла организация «Репортеры без границ». Барабаш вывезли в результате тайной операции, аналогичной операции по вывозу из России журналистки Марины Овсянниковой.

Барабаш была задержана в Москве 25 февраля 2025 года. 27 марта Следственный комитет Москвы сообщил о завершении расследования в отношении Барабаш. Экспертиза, проведенная следователями, признала размещенную на странице кинокритика в социальной сети публикацию содержащей ложную информацию (фейки) о действиях ВС РФ. 31 марта сообщалось, что в суд поступило уголовное дело против Барабаш.

Екатерина Барабаш — дочь известного литературоведа Юрия Барабаша. Она родилась в Харькове, но еще в младенчестве переехала с семьей в Москву, когда ее отец получил должность первого заместителя главного редактора «Литературной газеты». Несмотря на жизнь в России, Барабаш всегда открыто говорила о связи с Украиной, подчеркивая, что считает обе страны родинами.

Барабаш была под домашним арестом порядка двух месяцев, 21 апреля ее объявили в розыск и заочно арестовали.

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