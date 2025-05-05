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В Новосибирской области второклассница спасла двух младших братьев во время пожара

МЧС: второклассница спасла младших братьев во время пожара под Новосибирском
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Marina Demidiuk/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области второклассница спасла двух младших братьев во время пожара. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел 3 мая в частном доме на двух хозяев в селе Кульча Куйбышевского района. Инцидент произошел, когда родители были на работе. Возгорание началось на веранде дома.

«Старшая 8-летняя девочка почувствовала дым, а когда открыла дверь, то увидела огонь. До прибытия пожарных она вынесла 3-летнего малыша на руках, а затем вывела за руку еще и 5-летнего брата из горящего дома.

Отмечается, что дети не пострадали. Из второй половины дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых.

Площадь пожара составила 230 квадратных метров. Огонь повредил дом и надворные постройки. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание на веранде.

В МЧС добавили, что у семьи был автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем. Но во время пожара устройство было в шкафу. Извещатель должен быть закреплен на потолке или стене, тогда у хоязяев была бы возможность оперативно вызвать сотрудников ведомства и сохранить дом от уничтожения.

До этого в Абакане ребенок остался без присмотра взрослых и поджег искусственные цветы на балконе.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.

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