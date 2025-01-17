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В Дагестане арестовали экс-главу Дахадаевского района по делу о мошенничестве

Экс-глава Дахадаевского района Дагестана арестован по подозрению в мошенничестве
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Советский районный суд в Махачкале принял решение об аресте бывшего главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова по подозрению в мошеннических действиях с земельными участками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

«Следствие подало ходатайство о применении меры пресечения к экс-главе Дахадаевского района, который обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. <…> Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на срок два месяца, до 13 марта», — говорится в официальном сообщении.

По данным суда, Омаров, находясь на посту главы района и действуя в сговоре с неустановленными лицами, незаконно завладел правом аренды значительных земельных участков, расположенных в Каякентском и Дербентском районах. Общая площадь этих участков превышает 2 тысячи гектаров, а их стоимость составляет более 164 миллионов рублей. Право аренды было переоформлено на подконтрольное ему юридическое лицо — ООО «Лоза».

Накануне суд арестовал члена кабинета министров Ивановской области, директора департамента ЖКХ Дениса Кочнева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Кочнев оказывал покровительство нескольким коммерческим организациям. Он обеспечивал им заключение контрактов с Региональным фондом капитального ремонта региона на выгодных условиях, после чего работы беспрепятственно принимались, уточнили в ведомстве.

Ранее директора ростовского офиса Росгранстроя заподозрили в подлоге.

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