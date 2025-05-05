Читатели The Telegraph резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины

Статья The Telegraph, посвященная поискам Европы вооружений для Украины на фоне непредсказуемой политики Белого дома, вызвала бурную дискуссию среди читателей. Многие из них выразили опасения по поводу будущего этого оружия после окончания конфликта.

Читатели опасаются возникновения масштабного черного рынка на Украине и долгосрочной дестабилизации ситуации в Европе. Некоторые комментаторы высказались категорически против финансирования поставок вооружений из средств налогоплательщиков, а другие задаются вопросом о целесообразности таких действий в свете ранее заключенных соглашений.

«И чего ради тогда подписывали сделку по недрам?» — поинтересовался один из пользователей.

Часть читателей высказала мнение о заинтересованности ЕС в продолжении конфликта, рассматривая его как способ скрыть экономические просчеты и противоречивую политику.

«Европа твердо вознамерилась продолжать опосредованную войну: никто не хочет мира. ЕС просто нужно время, чтобы выстроить армию и отправить своих граждан в мясорубку», — уверен читатель.

Ранее колумнист британского издания The Times Марк Галеотти заявил, что сделка по минеральным ресурсам, предложенная Соединенными Штатами Америки, ужасна, но Украина должна ее принять.

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